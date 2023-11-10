Оля Полякова у шлюбі з Вадимом Буряковським з 2004-го року. Співачка і бізнесмен познайомились на святкуванні дня народження Вадима – йому виповнилося тоді 40 років, а Оля виступала на святкуванні.

Буряковський був одружений, у Олі Полякової також були стосунки, тож спочатку вони просто товаришували. Згодом Вадим пішов від дружини, вирішивши, що його кохання до Полякової сильніше за шлюб.

«Закрутилося до такого, що я завагітніла. У мене не було історії, що я хотіла за нього заміж. Мені просто було з ним класно, він для мене був "містер вирішую всі проблеми". Він тоді для мене робив все. А потім він вирішив зробити мені дитину, хоча каже, що це було випадково», - згадувала Оля Полякова, з чого починалося її сімейне життя.

Тепер у Олі Полякової і Вадима Буряковської дві доньки – Маша і Аліса. А у співачки є топ порад для міцного шлюбу.

Щоб шлюб був мічним і щасливим Оля Полякова радить: «Не задовбувати один одного, не заважати один одному і підтримувати один одного. І все один одному дозволяти».

Звісно, між Олею і Буряковським іноді виникають конфлікти, але вони навчилися їх вирішувати. Так, за словами Олі Полякової їхній найбільший скандал був через гроші.

«Томущо, коли ти береш гроші у чоловіка, це дуже приємно, а коли даєш гроші чоловіку, то хочеш його вбити», - шуткувала Оля Полякова

А от, відповідаючи на питання у чому її чоловік найкращий, Оля Полякова щасливо посміхається і каже: «В усьому».

Останні новини України:

Оля Полякова мешкає у розкішному будинку на березі Дніпра: як він виглядає всередині.

Не встоїть жоден чоловік – Полякова розкрила рецепт страви, якою балує чоловіка.

Полякова втратила свій розкішний будинок - що сталося.