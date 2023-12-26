Популярная украинская певица Оля Полякова записала видео в том же стиле, что и Лопес, однако столкнулась с серьезной критикой.

Певица Оля Полякова, которая ранее отправилась на отдых со старшей дочерью, показала в социальной сети Инстаграм, как проходит ее Рождество. Однако ролик, в котором Полякова позирует на фоне бокала с алкоголем, не оценили в сети.

Украинцев смутила задумка съемок, которую Полякова скопировала у Дженнифер Лопес. Артистка выложила видео в таком же стиле три дня назад, после чего данный тренд с бокалом и выпивкой скопировала и сама Полякова.

Полякова в подписи пожелала всем счастливого Рождества, отметив, что в этом году, как и другие украинцы, теперь отмечает его с 24-е на 25-е число.

«Сначала это сделала Дженифер Л!; У Джей Ло получилось лучше 😜; Видела это видео у Джей Ло; Как-то не очень, потому что слизано у Джей Ло. А что-то самой придумать слабо?; А это НАША Дженнифер Лопес!!!!!!И ничем не хуже!!; Хватит писать о ДжЛо, этому приколу как минимум 2-3 года;

Это вы так святой вечер празднуете? Позор!; Как в тиктоке месяцами повторяют одни и те же тренды, так они молодцы))) а как Полякова повторила за Ло, то каждая должна написать 😂; Уже видели у Дженнифер Лопес; Ремейк с Дженнифер Лопес копия никудышная))); Очень смешно, 😢, у кого-то война…..; Разве это украинская традиция Святого Ужина ....?».

Ранее Полякова заявила в последнем выпуске YouTube-шоу "Взрослые девочки", что, по ее мнению, использование матерных слов в семейных ссорах стало своеобразным "клеем", который удерживает ее брак с мужем Вадимом Буряковским.

В свою очередь Маша Ефросинина поделилась своим подходом к общению с мужем, отметив, что старается избегать нецензурной лексики.

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Также напомним, что Оля Полякова рассказала, как омолаживает лицо.

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