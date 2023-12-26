Сьогодні блогерка повернулася до українців, щоб поділитися тим, що останні шість днів вона провела борючись із хворобою.

Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова раптово перервала свою активність у соціальних мережах через несподівану хворобу. Фанати були глибоко стурбовані відсутністю активності Катерини у Instagram-stories протягом тривалого часу.

Сьогодні блогерка повернулася до українців, щоб поділитися тим, що останні шість днів вона провела борючись із хворобою. "Хворіти жахливо. Дякую всім за хвилювання. Якщо у вас нічого не болить, то просто радійте цьому. А я хворію і на ногах. Не маю можливості лежати”, - зазначила Катерина. Вона також не стала заглиблюватися в деталі свого стану здоров'я, вважаючи за краще зберегти особисті моменти хвороби у приватній сфері.

У своєму оновленні блогерка підкреслила, що незважаючи на хворобу, вона має багато справ, які вимагають негайної уваги. Катерина показала фотографії із Одеси, де вона зустріла Різдво.

Раніше Репяхова вирішила відреагувати на хейт у свій бік. Дружина зірки опублікувала кілька сторіс, присвятивши хейтерці.

"Примітивна та нецікава", - написала лаконічно жінка.

"Тьху ти", - відповіла Катя на першому сторіс. "Ваш зірковий час, Ольга Батьківна. Цікаво, чи підійшли б ви в житті і сказали б таке в обличчя людині? - Написала на наступній сторіс Репяхова і прикріпила фото.

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