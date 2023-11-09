Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова решила рассказать о проблемах с сыном. Супруга звезды поделилась этим в своем Инстаграм, где активно ведет свою страничку.

"Не хочу и не буду скрывать свое состояние. 99%когда Миша со мной он у меня на руках. 16 килограмм. Спит он также на мне и встает в шесть утра. Нейрокоррекция 2 раза, бассейн, развивательные мероприятия, садик - очень тяжело на одни руки", - написала Репяхова.

"Честно вам сказать, устала. Я так жду мужа, на одни руки тяжело. Бассейн, нейрокоррекция, развивательные упражнения, садик и все это на руках. У меня жутко болит спина. Мало того, Миша спит еще со мной и не просто со мной, а на мне. Очень сильно болит спина и 99% времени я его ношу на руках. Фух, сейчас я иду в бассейн заниматься", - рассказала Катя.

Стоит отметить, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за артиста Виктора Павлика несмотря на 28 лет разницы в возрасте. От него Катя родила сына Михаила, которому уже два года. Если для Репяховой это первенец, то для Виктора уже четвертый ребенок от четвертой жены. При этом, как оказалось, с Михаилом не все хорошо, ведь он отказывается ходить сам, а еще Репяхова рассказала, что она записала малыша к логопеду.

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