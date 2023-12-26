Сегодня блогерша вернулась к украинцам, чтобы поделиться тем, что последние шесть дней она провела борясь с болезнью.

Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова внезапно прервала свою активность в социальных сетях из-за неожиданной болезни. Фанаты были глубоко обеспокоены отсутствием активности Екатерины в Instagram-stories в течение долгого времени.

Сегодня блогерша вернулась к украинцам, чтобы поделиться тем, что последние шесть дней она провела борясь с болезнью. "Болеть ужасно. Спасибо всем за волнение. Если у вас ничего не болит, то просто радуйтесь этому. А я болею и на ногах. Не имею возможности лежать", - отметила Екатерина. Она также не стала углубляться в детали своего состояния здоровья, предпочтя сохранить личные моменты болезни в частной сфере.

В своем обновлении блогерша подчеркнула, что несмотря на болезнь, у нее много дел, которые требуют немедленного внимания. Екатерина показала фотографии из Одессы, где она встретила Рождество.

Ранее Репяхова решила отреагировать на хейт в свою сторону. Супруга звезды опубликовала несколько сторис, посвятив хейтерке.

"Примитивная и неинтересная", - написала лаконично женщина.

"Тьфу ты", - ответила Катя на первом сторис. "Ваше звездное время, Ольга Батьковна. Интересно, подошли ли бы вы в жизни и сказали бы такое в лицо человеку?", - написала на следующей сторис Репяхова и прикрепила фото.

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