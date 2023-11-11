Жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказывает о своем браке со звездой, в которую была влюблена с детства.

Разница в возрасте Виктора Павлика с супругой Екатериной Репяховой почти тридцать лет, пишет Politeka.net. Вернее, 28,5.

Когда Екатерина была еще ребенком, Виктор Павлик был уже известным певцом.

«Я любила творчество Виктора Павлика с детства. Ездила с мамой отдыхать в Трускавец, он там пел. Не пропускала ни одного концерта», - рассказывала Репяхова.

У девушки даже осталось фото, сделанное в тот судьбоносный день.

Став студенткой и переехав в Киев, Репяхова продолжала ходить на концерты Виктора Павлика.

В 2015 году Екатерина Репяхова поехала на концерт Виктора Павлика в Николаев. После выступления певца оказалось, что они живут в соседних номерах одной гостиницы. Там они и познакомились.

На тот момент Виктор Павлик был женат. По словам его предыдущей, уже третьей жены, проводить время с Репяховой он начал еще до развода.

Сама же Репяхова, вспоминая тот период, рассказала, что у Виктора Павлика были большие проблемы с алкоголем, но с этой бедой он остался один на один.

«Я бы уже не жил, не встретив тебя», - цитировала Репяхова слова Виктора Павлика.

Екатерина также рассказывала, что жизнь ее будущего мужа была под угрозой.

«У Виктора были большие проблемы с алкоголем, доходившие до реанимации. И в последний раз ему говорили, что следующий раз может быть последним. И никого это глобально не интересовало. Он был один на один со своей проблемой», - говорила Репьяхова.

Теперь Виктор Павлик не пьет, женат в четвертый раз и воспитывает маленького сына Мишу.

Комментируя огромную разницу в возрасте, Екатерина Репяхова говорит, что ей комфортно, ведь она любит певца.

«Ни разные сплетни, ни разные мнения нам не мешают счастливо жить», – уверяет молодая жена Виктора Павлика.

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