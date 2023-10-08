Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла, що з її сестрою, яка мешкає в Ізраїлі. Про це дружина зірки повідомила у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Найбільше злякався Йосик, він тільки заснув через сирену прокинувся. Так це ми в центрі країни, а люди на півдні не виходять із бомбосховищ з 6 ранку", - написала сестра Каті.

"Вперше у житті я почула сирену і ховалася в бомбосховищі сама в Ізраїлі в 2012 році. А тепер для нас це так зазвичай", - зізналася Репяхова.

"Вчора ввечері я як відчула і лягла спати з дітьми внизу. Собака всю ніч не давала спокою, рази чотири за ніч вона просилася на вулицю. Виходила, і гавкала по півгодини, потім поверталася додому. Я нічого не могла зрозуміти, що з нею відбувається. "А потім вранці близько шостої години у нас сирена і робота ППО. Вдень було тихо, новини дізнавалися уривками від сусідів", - додала сестра Каті.

"Нагадаю, що весь Ізраїль менше, ніж наша Дніпропетровська область. Всієї душі з Ізраїлем, віримо в Ізраїль", - підсумувала молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова у сторіс.

Останні новини України:

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика розкрила сумну правду про свою родину.

Також Politeka повідомляла, що Віктор Павлик похвалився онуком, який виявився старшим за його сина.

А ще Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика взяла сина та поїхала від зіркового чоловіка



