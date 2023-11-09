Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова вирішила розповісти про проблеми із сином. Дружина зірки поділилася цим у своєму Інстаграмі, де активно веде свою сторінку.

"Не хочу і не приховуватиму свій стан. 99% коли Мишко зі мною він у мене на руках. 16 кілограм. Спить він також на мені і встає о шостій ранку. Нейрокорекція 2 рази, басейн, розвивальні заходи, садок - дуже важко одні руки", - написала Репяхова.

"Чесно вам сказати, втомилася. Я так чекаю на чоловіка, на одні руки важко. Басейн, нейрокорекція, розвивальні вправи, садок і все це на руках. У мене моторошно болить спина. Мало того, Мишко спить ще зі мною і не просто зі мною , А на мені. Дуже сильно болить спина і 99% часу я його ношу на руках. Фух, зараз я йду в басейн займатися", - розповіла Катя.

Варто зазначити, що Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за артиста Віктора Павлика незважаючи на 28 років різниці у віці. Від нього Катя народила сина Михайла, якому вже два роки. Якщо для Репяхової це первісток, то для Віктора вже четверта дитина від четвертої дружини. При цьому, як виявилось, із Михайлом не все добре, адже він відмовляється ходити сам, а ще Репяхова розповіла, що вона записала малюка до логопеда.

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