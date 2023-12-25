Телеведуча Леся Нікітюк поділилася у своєму Instagram атмосферними знімками з батьківського будинку у Хмельницькому, де вона зустрічає майбутнє Різдво. На опублікованих фотографіях впадає у вічі святковий стіл, сервірований з простотою і водночас із вишукуванням.

Цей теплий і затишний вечір у родинному колі, підкреслений незвичайним сервіруванням столу, став яскравим моментом у підготовці до Різдва для телеведучої та її близьких. Однак у мережі розгорілися суперечки через те, що ведуча вирішила святкувати з близькими Різдво саме з 24 на 25, як раніше робили в нашій країні.

Однак частина українців і росіяни, які розпалюють конфлікт, почали писати, що потрібно святкувати Різдво саме з 6-го на 7-е число, як це колись змусили робити, змінивши календар і нав'язавши дані дати.

«Чорти що! Свято вечір 6 січня взагалі; По-справжньому віруюча людина, навряд чи змінить віру; Різдво було і є 7 числа. Давайте тоді Хануку святкувати. А чому б і ні. У нас війна, а тут починають людей від віри відбивати;

Мій дід народився 1888 року, прожив 96 років і завжди казав, що Різдво святкували 25 грудня, доки не прийшли вболівальники до влади; ви всі католиками різко стали, косите під Америку; Ще мені євреї не вказували, коли святкувати Різдво Христове, християнці;

Усі українці святкували Різдво 25 грудня до того, як прийшли більшовики. Але це ваш вибір. Хочете, святкуйте Різдво разом із катами нашого народу, хочете, святкуйте разом із цивілізованим світом» - висловились у мережі.

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