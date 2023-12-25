Телеведущая Леся Никитюк поделилась в своем Instagram атмосферными снимками из родительского дома в Хмельницком, где она встречает предстоящее Рождество. На опубликованных фотографиях бросается в глаза праздничный стол, сервированный с простотой и в то же время с изыском.

Этот теплый и уютный вечер в кругу семьи, подчеркнутый необычной сервировкой стола, стал ярким моментом в подготовке к Рождеству для телеведущей и ее близких. Однако в сети разгорелись споры из-за того, что ведущая решила праздновать с близкими Рождество именно с 24-го на 25, как ранее делали в нашей стране.

Однако часть украинцев и россияне, разжигающие конфликт, принялись писать, что нужно праздновать Рождество именно с 6-го на 7 число, как это когда-то вынудили делать, сменив календарь и навязав данные даты.

«Черти что!!! Праздник вечер 6 января вообще; По настоящему верующий человек, вряд ли сменит веру; Рождество было и есть 7 числа. Давайте тогда Хануку праздновать. А почему бы и нет. У нас война, а тут начинают людей от веры отбивать;

Мой дед родился в 1888 году, прожил 96 лет и всегда говорил, что Рождество праздновали 25 декабря, пока не пришли болельщики к власти; вы все католиками резко стали, косите под Америку; Еще мне евреи не указывали, когда мне праздновать Рождество Христово, христианке;

Все украинцы праздновали Рождество 25 декабря до того, как пришли большевики. Но это ваш выбор. Хотите, празднуйте Рождество вместе с палачами нашего народа, хотите, празднуйте вместе с цивилизованным миром» - высказались в сети.

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