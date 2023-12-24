Потап розповів про зустріч із військовим та поділився, чому випустив новий трек, який здивував українців.

Репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап), разом зі співаком Дядьком Вадей, представили свій новий трек під назвою "Дощ". Артисти повідомили, що натхненням для написання композиції стала незвичайна зустріч Потапа з українським бійцем у Чикаго. Варто зазначити, що раніше Потапа не раз критикували за його виїзд з країни, коли інші не можуть.

Після повернення з Чикаго, в польоті, Потап випадково познайомився з бійцем, який уже пройшов етап протезування. Під час розмови з військовим артист дізнався про його рішення повернутися до ладу, незважаючи на травму. Цей акт безстрашності та прагнення бути на передовій із побратимами надихнули Потапа. За його словами, він захотів випустити цей трек.

"Це його безстрашність, спрага бути на передовій зі своїми хлопцями, продовжувати захищати країну неймовірно надихнули мене. Після цієї зустрічі я і написав пісню "Дощ"" - Заявив Потап.

І таких історій багато. Це ще один доказ нашої незламності та спраги йти до кінця – Перемоги! Крута пісня, ваші голоси – це просто... З прем'єрою! Слава нашим воїнам; Дуже шкода, що не сам, є зайві люди у треки...; Що воно нагадує. Щось стареньке; Дуже круто, слухаєш і сльози...; Музику перероблено ночівлю Тіни Кароль» - відповіли Потапу в мережі.

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