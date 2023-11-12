Многие не забыли скандальное времяпрепровождение артиста в Дубае с россиянами.

Украинский музыкант и продюсер Алексей Потапенко, известный под именем Потап, попал в очередной конфуз после своего видео, объявив о предстоящей премьере трека с использованием подсвечника-фонаря.

В своем аккаунте TikTok Потап поделился видео, на котором он в белой футболке с полотенцем на плечах несет огромный подсвечник, внутри которого горит небольшая электронная свеча. Певец, оглядываясь вокруг, сообщил своим поклонникам дату выхода нового трека, записанного в дуэте. По его словам, загадка о том, кто этот артист или артистка, остается неразгаданной.

Многие не забыли скандальное времяпрепровождение артиста в Дубае с россиянами, поэтому украины не проявили интереса к предстоящей премьере. В комментариях они жестко высказались о поступках Потапа, игнорируя его новую музыку.

«А почему по-украински?? Как же Иванушки в Дубаях...образятся; наверное с Иванушки Интернешнл в дубаях дуэт записал; Дубайский тигр; Не интересно; Дезертир!; Тик ток воин; господи помилуй, Потап, для кого ты делаешь эти видосы? для рашки ?;

Кому ты интересен, уже никому вообще, в глазах людей упал; Пока другие певцы дают концерты для воинов Потап с Винником устроили соревнования, кто больше засветится в Тике! Стидота!!!» - возмутились украинцы.

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