Потап рассказал о встрече с военным и поделился, почему выпустил новый трек, который удивил украинцев.

Репер и продюсер Алексей Потапенко (Потап), вместе с певцом Дядей Вадей, представили свой новый трек под названием "Дощ". Артисты сообщили, что вдохновением для написания композиции послужила необычная встреча Потапа с украинским бойцом в Чикаго. Стоит отметить, ранее Потапа не раз критиковали за его выезд из страны, когда другие не могут.

По возвращении из Чикаго, в полете, Потап случайно познакомился с бойцом, уже прошедшим этап протезирования. В ходе разговора с военным артист узнал о его решении вернуться в строй, несмотря на травму. Этот акт бесстрашия и стремление быть на передовой с собратьями воодушевили Потапа. По его словам, он захотел выпустить данный трек.

"Это его бесстрашие, жажда быть на передовой со своими ребятами, продолжать защищать страну невероятно вдохновили меня. После этой встречи я и написал песню "Дощ"" - заявил Потап.

«И таких историй много. Это еще одно доказательство нашей несокрушимости и жажды идти до конца – Победы! Крутая песня, ваши голоса – это просто... С премьерой! Слава нашим воинам; Очень жаль, что не сам, есть лишние люди в треки...; Что оно напоминает. Что-то старенькое; Очень круто, слушаешь и слезы...; Музыка переработана ноченька Тины Кароль» - ответили Потапу в сети.

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