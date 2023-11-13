Телеведущая Катя Осадчая решила отреагировать на разворачивающийся вокруг украинского телесериала «Успеть до 30» скандал.

Катя Осадчая возмутилась из-за высказывания мэра Коломыи, пишет Politeka.net.

Чиновник считает, что актеры сериала «Успеть до 30» уродуют образ горожан.

Мэр Коломыи требует от телеканала ТЭТ и актеров сериала «Успеть до 30» публично извиниться. Кроме того, чиновник хочет, чтобы сериал «Успеть до 30» удалили из Сети.

Екатерину Осадчую, судя по всему, позиция мэра обескуражила.

«Снова о том, что украинцы они же такие идеальные все, что совершенно нельзя смеяться ни с кого. И тем более это показывать в кино, ведь суржиком никто не разговаривает, никто не ругается и не смеется», - отметила Екатерина Осадчая.

Также Осадча пошутила, что вагоны громят и избивают людей нетрадиционной ориентации «буряты после пластической операции».

Ранее на скандал с сериалом «Успеть до 30» отреагировали на телеканале «ТЭТ».

В частности, в заявлении телеканала сказано, что комедийным ситком был создан по запросу зрителей, ведь комедия «в условиях постоянного стресса и турбулентности помогает находить положительные эмоции».

«Комедия – это жанр, к которому не стоит относиться серьезно и искать поводы для разжигания споров. Этот сериал, как и любая другая комедия, – художественный, все персонажи придуманы, а стечение обстоятельств и ситуаций случайно…», - отмечалось в заявлении.

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