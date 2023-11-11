Було і таке, що на Катю Осадчу після зйомок «Світське життя» серйозно ображалися. Так, Ірина Білик "тримала зуб" на Осадчу за запитання про порівняння її віку та віку чоловіків співачки. А Оля Полякова ображалась через те, що певний час ведуча не хотіла брати в неї інтерв'ю.

Серед ображених на Катю Осадчу була і Тіна Кароль.

Катя Осадча перетнула межу, питанням про сина Тіни Кароль Веніаміна. Телеведуча зачепила дійсно дуже приватну тему – обрізання. У той момент Тіна Кароль спочатку розгубилася, а потім дала зрозуміти, що більше не бажає продовжувати інтерв’ю, а також натякнула Катерині, що вона перейшла межу.

Образа на Катю Осадчу швидко не пройшла і Тіна Кароль ще якийсь час уникала їхніх зустрічей на світських заходах. Але з часом конфлікт Тіні Кароль і Каті Осадчій все ж вдалося вирішити.

«Це материнський інстинкт. Як пантера захищає своїх дітей, так само. Що було, то загуло. У нас, як у справжній українській родині, б’ються, а потім сідють за стіл», - казала згодом Тіна Кароль.

Коментуючи цей конфлікт, користувачі соцмереж дивувалися, як взагалі таке можна було спитати:

«То не Ваша справа, Катя Осадча»,

«Ну і питання, це питають таке на камеру? Як не соромно»,

«Як таке можна спитати? А Катя робила синам?»,

«Тут підтримую Тіну».

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