Было и такое, что на Катю Осадчую после съемок "Светская жизнь" серьезно обижались.
Так, Ирина Билык "держала зуб" на Осадчую за вопрос о сравнении ее возраста и возраста мужчин певицы. А Оля Полякова обижалась потому, что некоторое время ведущая не хотела брать у нее интервью.
Среди обиженных на Катю Осадчую была и Тина Кароль.
Катя Осадчая пересекла грань, вопросом о сыне Тины Кароль Вениамине. Телеведущая затронула действительно очень частную тему – обрезание. В тот момент Тина Кароль сначала растерялась, а затем дала понять, что больше не желает продолжать интервью, а также намекнула Екатерине, что она перешла грань.
Обида на Катю Осадчую быстро не прошла и Тина Кароль еще некоторое время избегала их встреч на светских мероприятиях. Но со временем конфликт Тине Кароль и Кате Осадчей все же удалось разрешить.
"Это материнский инстинкт. Как пантера защищает своих детей, так же. Что было, то загудело. У нас, как в настоящей украинской семье, дерутся, а потом садятся за стол» , - говорила впоследствии Тина Кароль.
Комментируя этот конфликт, пользователи соцсетей удивлялись, как вообще такое можно было спросить:
«Это не Ваше дело, Катя Осадчая»,
«Ну и вопрос, это спрашивают такое на камеру? Как ни стыдно»,
Как такое можно спросить? А Катя делала сыновьям?»,
«Здесь поддерживаю Тину» .
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Также напомним, что Катя Осадчая рассказала, как стала известной ведущей.
Кроме того, Politeka.net писала, что Катя Осадчая и другие звезды отреагировали на трагедию у Даши Астафьевой.