Леся Нікітюк, Катя Осадча та інші українці емоційно відреагували на особисту трагедію, яка сталася у Даші Астаф’євої.

Леся Никітюк, коментуючи жахіття, зізналася, що вона у шоковому стані.

«Друзі, ви вже чули цю жахливу історію… Я просто в шоці», - зазначила Нікітюк.

На сторінці Астаф'євої в Інстаграм Леся Нікітюк зізналася, що не може повірити в те, що сталося:

"Боже, який жах… це ж член сім’ї. Як же так, не можу в це повірити. Дашуля тримайся, я ж така сама собача мама… Тримайся будь ласка!".

Емоційно відреагувала і телеведуча Катя Осадча. На своїй сторінці в Інстаграм Осадча підкреслила, що «є тема, яка теж потребує системних змін і впевнена, що Даша Астаф’єва створить цей шлях змін і не залишить цю тему».

Осадча закликала послухати історію Астаф’євої до кінця.

«Поки йде війна є речі, які нібито другорядні, але ні, немає другорядного, немає якихось важливіших чи менш важливих проблем. Даша Астаф’єва, я бажаю тобі сил в адвокації цієї проблеми і однодумці будуть поруч».

Радіоведучий Слава Дьомін також відреагував на трагедію Астаф’євої:

«Я особисто знаю Дашу вже багато років. І пам’ятаю Чічіко. Впевнений, що Даша просто так не виносила б цю історію назагал».

Нагадаємо, в житті Даші Астаф’євої сталася трагедія – помер її улюбленець, собака на ім’я Чічіко. Астаф’єва його обожнювала, він був справжнім членом сім’ї. За словами Астаф’євої, смерть Чічіко стала наслідком лікарської недбалості. Все сталося в клініці, якій Даша довіряла.

«… Собака лежав у клітці, накритий пелюшкою. Його шерсть не була зім'ята, він не був мокрий чи на операційному столі — він просто помер у клітці", - шокувала Астаф’єва спогади, як вперше побачила свого Чічіко мертвим.

Зараз Даша Астаф'єва хоче застерегти усіх від недбалості та байдужого ставлення ветлікарів до тварин та попросила поширювати інформацію про такі випадки у соцмережах.

«... Чому мене не покликали, коли зрозуміли, що Чічі не врятувати? Не сказали все чесно? Не пояснили? Я би просто була поруч із моїм малюком і він би не шукав мене очима, не думав би, що я його зрадила. Чому не пояснили, що вони робили з ним весь цей час, та хоча б не вибачились, що не врятували. Просто чесно вибачились. Чому він під тією пелюшкою мав такий вигляд, наче його не торкалися, — і він просто помирав — не потрібний?...», - задаєтсья питаннями Даша Астаф’єва.

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