Леся Никитюк, Катя Осадча и другие украинцы эмоционально отреагировали на личную трагедию, которая произошла у Даши Астафьевой.

Леся Никитюк, комментируя ужас, призналась, что она в шоковом состоянии.

«Друзья, вы уже слышали эту ужасную историю… Я просто в шоке», – отметила Никитюк.

На странице Астафьевой в Инстаграм Леся Никитюк призналась, что не может поверить в произошедшее:

"Боже, какой ужас… это же член семьи. Как же так, не могу в это поверить. Дашуля держись, я же такая собачья мама… Держись пожалуйста!".

Эмоционально отреагировала и телеведущая Катя Осадчая. На своей странице в Инстаграм Осадчая подчеркнула, что «есть тема, которая тоже нуждается в системных изменениях и уверена, что Даша Астафьева создаст этот путь перемен и не оставит эту тему».

Осадчая призвала послушать историю Астафьевой до конца.

«Пока идет война есть вещи, которые якобы второстепенны, но нет, нет второстепенного, нет каких-либо более важных или менее важных проблем. Даша Астафьева, я желаю тебе сил в адвокации этой проблемы и единомышленники будут рядом».

Радиоведущий Слава Демин также отреагировал на трагедию Астафьевой:

«Я лично знаю Дашу уже много лет. И помню Чичико. Уверен, что Даша просто так не выносила бы эту историю на публику».

Напомним, в жизни Даши Астафьевой произошла трагедия - умер ее любимец, собака по имени Чичико. Астафьева его обожала, он был настоящим членом семьи. По словам Астафьевой, смерть Чичико стала следствием врачебной халатности. Все произошло в клинике, которой Даша доверяла.

«… Собака лежал в клетке, накрытая пеленкой. Его шерсть не была скомкана, он не был мокрый или на операционном столе — он просто умер в клетке", - шокировала Астафьева воспоминаниями, как впервые увидела своего Чичико мертвым.

Сейчас Даша Астафьева хочет обезопасить всех от небрежности и безразличного отношения ветврачей к животным и попросила распространять информацию о таких случаях в соцсетях.

«… Почему меня не позвали, когда поняли, что Чичи не спасти? Не сказали все честно? Не объяснили? Я просто была бы рядом с моим малышом и он бы не искал меня глазами, не думал бы, что я его предала. Почему не объяснили, что они делали с ним все это время, или хотя бы не извинились, что не спасли. Просто честно извинились. Почему он под той пеленкой выглядел так, словно его не касались, — и он просто умирал — не нужный?...», - задается вопросами Даша Астафьева.

Последние новости Украины:

Новый скандал вокруг Потапа получил продолжение.

Также сообщалось, что Даша Астафьева сообщила о произошедшей в ее семье трагедии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Дизель-шоу" оплакивают известную артистку.