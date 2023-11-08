Українська телеведуча Леся Нікітюк переживає велику втрати і каже, що в її житті закінчилася ціла епоха.

Леся Нікітюк втратила рідну людину - бабусю Марію, пише Politeka.net.

Через трагічну подію Леся Нікітюк приїхала в село на похорони і поділилася з підписниками своїм горем.

«Для мене це ціла епоха. Яка зікінчилася. Бо в цю хату вже не будуть всі з’їжджатися на Різдво. Вже не буде цього сміху біля натопленої бабусею теплої печі. І не буде її паски», - розповіла Леся Нікітюк, публікуючи в Інстаграм кадри прощання.

Леся Нікітюк також показала квіти на могилі бабусі.

«Сьогодні ми всі залишимось у твоїй з дідом хаті. Напалимо піч… аби ще раз відчути цю атмосферу спогадів. Спочивай з Богом бабусічка. Царство небесне!», - розповіла Леся Нікітюк, звертаючись до рідної людини. Яка пішла у засвіти.

Також Леся Нікітюк показала рідну хату, фото молодих бабусі і дідуся, квіти під вікнами і город.

Раніше Леся Нікітюк дорогою до села, в якому жила її бабуся, поділилася спогадами про своє дитинство, показала школу свого батька і вулиці, на яких пройшло її найбезтурботнышы роки.

«А це наш місцевий бар… це коли бабуля з дідом давали нам на цукерки, ми купляли тут ром-колу», «Це наш Будинок Культури, по-модному клуб! Звідси вертались до хати в 6 ранку, бабуся вже корів доїла», - розповідала Леся Нікітюк зі сльозами на очах.

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