Телеведуча Леся Нікітюк звернулася до українців, розповівши про здоров'я батька. Зірка записала гнівне повідомлення у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами, а також висвітлює події, що відбуваються в Україні.

"Я вдесяте переписую це повідомлення, більше його переписувати не буду. Просто виходить багато матів, але мені пофіг. Якийсь чоловік починалася фігні в інтернеті на кшталт фейсбучних фейкових новин, зателефонував моєму батькові і сказав, що Леся потрапила в аварію і знаходиться у тяжкому стані. Батька там ледве відкачали, він мені дзвонить, я не впізнала його голос. Я звертаюся до тих людей, які пишуть таку фігню.Не робіть це лайно, ви можете наробити реальної біди, принести лихо людям, які... Нам і так зараз пипець як весело. Просто офігенно всім нам", - висловилася Леся.

Після цього зірка вирішила опублікувати ще один сторіс, звертаючись до авторів подібних новин. Леся хоч і наголосила, що нічого не може зробити, але пообіцяла, що в них теж нічого не вийде.

"Це звернення до всіх тих недонов, які вводять людей в обман. Брешуть і використовують інших для своїх заголовків, аби люди їх читали. Я сама нічого не зможу з вами зробити, але й у вас нічого не вийде", - зазначила знаменитість і відправила всіх в одне відоме місце.

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