Украинская телеведущая Леся Никитюк переживает большую утрату и говорит, что в ее жизни закончилась целая эпоха.

Леся Никитюк потеряла родного человека – бабушку Марию, пишет Politeka.net.

Из-за трагического события Леся Никитюк приехала в село на похороны и поделилась с подписчиками своим горем.

«Для меня это целая эпоха. Которая закончилась. Потомучто в этот дом уже не будут все съезжаться на Рождество. Уже не будет этого смеха у натопленной бабушкой теплой печи. И не будет ее паски», - рассказала Леся Никитюк, публикуя в Инстаграм кадры прощания.

Леся Никитюк также показала цветы на могиле бабушки.

"Сегодня мы все останемся в твоем с дедом доме. Натопим печь… чтобы еще раз почувствовать эту атмосферу воспоминаний. Почивай с Богом бабушка. Царство небесное!", – рассказала Леся Никитюк, обращаясь к родному человеку, который ушел.

Также Леся Никитюк показала родной дом, фото молодых бабушки и дедушки, цветы под окнами и огород.

Ранее Леся Никитюк по дороге в село, в котором жила ее бабушка, поделилась воспоминаниями о своем детстве, показала школу своего отца и улицы, на которых прошли ее самые беззаботные годы.

«А это наш местный бар… это когда бабушка с дедом давали нам на конфеты, мы покупали здесь ром-колу», «Это наш Дом Культуры, по-модному клуб! Отсюда возвращались в хату в 6 утра, бабушка уже коров доила», - рассказывала Леся Никитюк со слезами на глазах.

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