Катерина Осадча, Настя Каменських, Софія Ротару, Руслана Лижичко та інші українці приголомшені тим, що сталося у Запорізькій області.

Софія Ротару опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм символіку 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади і свічку – символ скорботи.

«Нестерпний біль. Вічна пам’ять і шана Героям», - відреагувала на трагедію в Запорізькій області співачка Настя Каменських.

Коментуючи трагедію, ведуча Катерина Осадча висловила впевненість, що є зрадник, який навів удар.

«Болить ще за те, що хтось навів… Як життя може бути таким… Неділя, хлопці шикуються, їх мають нагороджувати до їх професійного дня… І тут спалах і кінець життя. Ми маємо справу з найкровожерливішою нацією світу», - зазначила Катя Осадча.

Співачка Руслана Лижичко, коментуючи жах, який стався у Запорізькій області, розповіла, що відчуває невимовний біль.

«128. Глухий, невимовний біль… Будь-які слова не передадуть те, що хочеться сказати. Вічна, добра і світла пам’ять найкращим з українців, найкращим з нас!».

Звичайні українці, приголомшені трагедією, також висловлюють співчуття рідним загиблих і закликають знайти і покарати тих, чиє рішення призвело до загибелі захисників.

Нагадаємо, внаслідок удару по 128-й бригаді в Запорізькій області загинуло 28 людей, ще 53 —поранено.

Окупанти атакували захисниківпід час їхнього шикування в прифронтовому селі.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару ракетою Іскандер-М у той момент, колиодин з офіцерів зібрав бригаду на шикування для урочистого нагородження з нагоди Дня ракетних військ та артилерії.

На Закарпатті було оголошено триденну жалобу.

За фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження, триває розслідування.

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