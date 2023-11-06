Екатерина Осадчая, Настя Каменских, София Ротару, Руслана Лыжичко и другие украинцы ошеломлены тем, что произошло в Запорожской области.

София Ротару опубликовала на своей странице в Инстаграм символику 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и свечу – символ скорби.

"Невыносимая боль. Вечная память и уважение Героям», - отреагировала на трагедию в Запорожской области певица Настя Каменских.

Комментируя трагедию, ведущая Екатерина Осадчая выразила уверенность, что есть предатель, наведший удар.

«Болит еще за то, что кто-то навел… Как жизнь может быть такой… Воскресенье, ребята выстраиваются, их должны награждать к профессиональному дню… И тут вспышка и конец жизни. Мы имеем дело с самой кровожадной нацией мира», - отметила Катя Осадчая.

Певица Руслана Лыжичко, комментируя ужас, произошедший в Запорожской области, рассказала, что испытывает невыразимую боль.

«128. Глухая, невыразимая боль… Любые слова не передадут то, что хочется сказать. Вечная, добрая и светлая память лучшим из украинцев, лучшим из нас!».

Обычные украинцы, ошеломленные трагедией, также выражают соболезнования родным погибших и призывают найти и наказать тех, чье решение привело к гибели защитников.

Напомним, в результате удара по 128-й бригаде в Запорожской области погибли 28 человек, еще 53 ранены.

Оккупанты атаковали защитников во время их построения в прифронтовом селе.

Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар ракетой Искандер-М в тот момент, когда один из офицеров собрал бригаду на построение для торжественного награждения по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

На Закарпатье был объявлен трехдневный траур.

По факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство, ведется расследование.

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