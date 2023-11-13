Настя Каменских на своей странице в Инстаграм обратилась к украинам на фоне скандала с Потапом и решила высказаться о своем творчестве. Однако обращения певиы оценили далеко не все поклонники, напомнив, что патриотизм звезды не вяжется с поступками мужа, сбежавшего за границу.

«Мы можем быть совершенно разными: амбициозными, творческими, спокойными, игривыми или слишком эмоциональными. Можем мечтать о разных, проживать такие разные жизни в разных уголках планеты, но то, что объединяет нас всех — это умение любить и беречь это чувство в себе» - пишет Каменских о своей композиции.

В сети же принялись обсуждать новый скандал, ведь Каменских не избежать конфуза из-за мужа:

«И дальше делаете вид, что патриоты пока ваш муж катается по курортам и гуляет. На каких основаниях он уехал и сидел пол войны в Испании?; Быстро штампуют песни, которые никому не нужны, они не с душой. Океан Эльзы, Федишин не всегда поют на своем языке, противно от фальши;

Они зарабатывают на наших людях и я хочу знать при каких обстоятельствах он катается пока нас защищают ребята».

Насте Каменских уже не в первый раз приходится находиться под шквалом критики из-за своего мужа Потапа.

Кроме того, именно ей летом прошлого года пришлось объяснять, почему она вернулась в Украину, а Потап все еще за границей. Появились слухи, что Настя Каменских и Потап расстаются. Но Каменских уверяла, что они вместе и ни о каком разводе не может быть и речи.

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