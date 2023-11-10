Певица Анастасия Приходько прокомментировала решение Потапа поехать в Дубай. Об этом звезда рассказала в интервью Славе Демину на одноименном канале.

"Это какое-то такое себе обосранное событие, ехать туда, сидеть с россиянами, собирать с них деньги. Ты клоун или что? Вообще это что такое", сообщила Приходько.

Звезда добавила, что для нее это какая-то странная история, ведь Потап использует Украину для своих целей. Когда он покидает страну, то переходит на русский язык, отдыхает с россиянами, а после этого возвращаться домой и поет украинские песни.

Поэтому Потап только прикрывается Украиной и странно, что не едет домой и не поет песни на русском языке. Приходько отметила, что Алексею необходимо быть настоящем, а не сидеть на двух стульях одновременно.

Анастасия добавила, что она сейчас категорически против данного персонажа в информационном пространстве. Ведь такими поступками Потап позорит Украину и украинских артистов, а не популяризует или что он там делает.

Ведь в мире очень много украинских граждан, а Алексей ездит и хлопает в ладоши с ними. Поэтому тема Потапа уже полностью исчерпана, поэтому не стоит его обсуждать. При этом Приходько не понравилась музыка, которую создает Алексей, так как она показалась ей низкокачественной.

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