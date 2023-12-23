Співачка Оля Полякова, яка раніше вирушила на відпочинок зі старшою дочкою, заявила в останньому випуску YouTube-шоу "Дорослі дівчатка", < /span> що, на її думку, використання матюків у сімейних сварках стало своєрідним "клеєм", який утримує її шлюб із чоловіком Вадимом Буряковським.

У свою чергу, Маша Єфросиніна поділилася своїм підходом до спілкування з чоловіком, зазначивши, що намагається уникати нецензурної лексики. Вона висловила переконання, що в їхніх відносинах використання матюків могло б призвести до більш серйозних наслідків, включаючи розлучення.

Оля Полякова, у свою чергу, з гумором розповіла про те, що використання матюків у сімейних сварках є для неї своєрідним "клеєм", що зміцнює її шлюб з чоловіком Вадимом Буряковським.

"Я зрозуміла, чому так довго живу зі своїм чоловіком. Якби я не матюкалася на нього, ми вже розлучилися б ще 10 років тому" – заявила Полякова.

"Навряд чи після перегляду цього випуску залишиться хтось, хто ще сумнівається, що ми з Поляковою завжди можемо відповісти.

Науково доведено, що лайливе слівце підвищує рівень ендорфінів)) навіть якщо це брехня, не кажіть мені це:)» - заявила Єфросиніна також під уривком з випуску.

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