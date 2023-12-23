Певица Оля Полякова, которая ранее отправилась на отдых со старшей дочерью, заявила в последнем выпуске YouTube-шоу "Взрослые девочки", что, по ее мнению, использование матерных слов в семейных ссорах стало своеобразным "клеем", который удерживает ее брак с мужем Вадимом Буряковским.

В свою очередь Маша Ефросинина поделилась своим подходом к общению с мужем, отметив, что старается избегать нецензурной лексики. Она выразила убеждение, что в их отношениях использование матерных выражений могло бы привести к более серьезным последствиям, включая развод.

Оля Полякова, в свою очередь, с юмором рассказала о том, что использование матерных слов в семейных ссорах является для нее своеобразным "клеем", укрепляющим ее брак с мужем Вадимом Буряковским.

"Я поняла, почему так долго живу со своим мужем. Если бы я не материлась на него, мы бы уже развелись еще 10 лет назад" - заявила Полякова.

"Вряд ли после просмотра этого выпуска останется кто-то, кто еще сомневается, что мы с Поляковой всегда можем ответить…

Научно доказано, что ругательное словцо повышает уровень эндорфинов)) даже если это ложь, не говорите мне это:)» - заявила Ефросинина также под отрывком из выпуска.

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Также напомним, что Оля Полякова рассказала, как омолаживает лицо.

Кроме того, Оля Полякова делилась секретами крепкого и счастливого брака.