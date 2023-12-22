Київська область теж опинилася під атакою ворожих дронів минулої ночі.

Окупант вчергове завдав удару «Шахедами» по території Київщини в ніч на 22 грудня, пише Politeka.net.

«В результаті атаки є пошкодження будинків: вибиті вікна, пошкоджені стіни та паркани. Також відбулось загорання нежитлового приміщення, яке ліквідували працівники ДСНС», - повідомили в поліції.

На щастя, постраждалих немає.

Тим часом в мережіі з’явилися нові фото з наслідками ворожої атаки на Київ.

Нагадаємо, в Солом’янському районі постраждала багатоповерхівка. Зокрема, значних руйнувань зазначала квартира ведучого телемарафону Андрія Ковальского.

На щастя, родина врятувалася, але житло перетворилося на руїни.

Крім того, у ніч з 21 на 22 грудня над Одещиною сили ППО знищили три безпілотники, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, уламки збитого дрона пошкодили зерносховище. На місці спалахнула пожежа, яку загасили співробітники. Люди не травмувались.

Також захисники неба збивали ворожі дрони над Миколаївщино.

За словами очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, у ніч на 22 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 ворожих БпЛА «Shahed-131/136».

Додамо, згідно з даними Повітряних Сил ЗС України, у ніч на 22 грудня року російські окупаційні війська атакували Україну 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed»

Запуски були з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим.

«В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей», - повідомили в Повітряних силах.

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Також нагадаємо, що на одній з ділянок фронту ситуація майже критична - ворог тисне з трьох боків.

Крім того, Politeka.net писала, що ворог влупив по лікарні і житловому будинку.