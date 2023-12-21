Вночі у місті знову лунали вибухи, пише Politeka.net з посиланням на Херсонську ОВА.
«Під вогнем опинився медичний заклад. Ворожий снаряд пробив стіну на останньому поверсі. Серйозних руйнувань зазнало одне з відділень», - розповіли в ОВА.
«Прилетіло» й по житловому будинку, в якому знаходилися люди.
На щасті, ніхто не постраждав.
На опублікованих кадрах видно, що у стіні медичного закладу утворилася величезна діра.
Додамо, за минулу добу окупанти здійснили 131 обстріл Херсонщини, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації.
По Херсону ворог випустив 30 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні.
На даний момент відомо, що поранення отримали чотири людини.
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