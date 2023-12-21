Вночі у місті знову лунали вибухи, пише Politeka.net з посиланням на Херсонську ОВА.

«Під вогнем опинився медичний заклад. Ворожий снаряд пробив стіну на останньому поверсі. Серйозних руйнувань зазнало одне з відділень», - розповіли в ОВА.

«Прилетіло» й по житловому будинку, в якому знаходилися люди.

На щасті, ніхто не постраждав.

На опублікованих кадрах видно, що у стіні медичного закладу утворилася величезна діра.

Додамо, за минулу добу окупанти здійснили 131 обстріл Херсонщини, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив 30 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу у Херсоні.

На даний момент відомо, що поранення отримали чотири людини.

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