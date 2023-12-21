Ночью в городе снова раздавались взрывы, пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОВА.

«Под огнем оказалось медицинское учреждение. Вражеский снаряд пробил стену на последнем этаже. Серьезные разрушения получило одно из отделений», - рассказали в ОВА.

"Прилетело" и по жилому дому, в котором находились люди.

К счастью, никто не пострадал.

На опубликованных кадрах видно, что в стене медицинского учреждения образовалась огромная дыра.

Добавим, за минувшие сутки оккупанты совершили 131 обстрел Херсонщины, выпустив 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 30 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне.

На данный момент известно, что ранения получили четыре человека.

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