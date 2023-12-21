Ночью в городе снова раздавались взрывы, пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОВА.
«Под огнем оказалось медицинское учреждение. Вражеский снаряд пробил стену на последнем этаже. Серьезные разрушения получило одно из отделений», - рассказали в ОВА.
"Прилетело" и по жилому дому, в котором находились люди.
К счастью, никто не пострадал.
На опубликованных кадрах видно, что в стене медицинского учреждения образовалась огромная дыра.
Добавим, за минувшие сутки оккупанты совершили 131 обстрел Херсонщины, выпустив 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации.
По Херсону враг выпустил 30 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне.
На данный момент известно, что ранения получили четыре человека.
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