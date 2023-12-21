В ніч на 21 грудня на Миколаївщині гриміли вибухи, ворог знову атакував «Шахедами».

Як повідомив очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, в ніч на 21 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено тринадцять ворожих БпЛА «Shahed-131/136».

«Під час нічної дронової атаки уламками збитого БпЛА в Веснянській громаді завдано руйнувань складському приміщенню агропідприємства. На місці виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована», - повідомив Віталій Кім.

На щастя, постраждалих немає.

Крім того, вчора, 20 грудня, ворог обстріляв с. Дніпровське Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Пізно ввечері окупант завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Теж, на щастя, люди не постраждали.

У свою чергу Сили оборони півдня повідомляють, що під час чергової нічної дронової атаки ворог спрямував в їхній зоні відповідальності ударні безпілотники типу «Shahed-131/136» зі східного узбережжя Азовського моря та тимчасово окупованого Криму.

Дрони прямували двома хвилями.

Протягом семи годин захисники неба знищили 19 дронів-камікадзе.

«Влучань не допущено», - зазначили оборонці.

Нагадаємо, у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що у ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

Усього було зафіксовано пуски 35 дронів, знищити вдалося майже всі – 34 «Shahed-131/136».

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