Киевская область тоже оказалась под атакой вражеских дронов минувшей ночью.

Оккупант в очередной раз нанес удар «Шахедами» по территории Киевщины в ночь на 22 декабря, пишет Politeka.net.

«В результате атаки есть повреждения домов: выбиты окна, повреждены стены и заборы. Также произошло возгорание нежилого помещения, которое ликвидировали работники ГСЧС», - сообщили в полиции.

К счастью, пострадавших нет.

Тем временем в сети появились новые фото с последствиями вражеской атаки на Киев.

Напомним, в Соломенском районе пострадала многоэтажка. В частности, значительно разрушена квартира ведущего телемарафона Андрея Ковальского.

К счастью, семья спаслась, но жилье превратилось в руины.

Кроме того, в ночь с 21 на 22 декабря над Одесской областью силы ПВО уничтожили три беспилотника, сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, обломки сбитого дрона повредили зернохранилище. На месте вспыхнул пожар, который потушили сотрудники. Люди не травмировались.

Также защитники неба сбивали вражеские дроны над Николаевщиной.

По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 22 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 10 вражеских БПЛА «Shahed-131/136».

Добавим, согласно данным Воздушных Сил ВС Украины, в ночь на 22 декабря года российские оккупационные войска атаковали Украину 28 ударными беспилотниками типа «Shahed»

Запуски были из районов Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

"В результате боевой работы сбито 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей", - сообщили в Воздушных силах.

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Также напомним, что на одном из участков фронта ситуация почти критическая - враг давит с трех сторон.

Кроме того, Politeka.net писала, что враг ударил по больнице и жилому дому.