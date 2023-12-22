Співачка Оля Полякова, яка раніше вирушила на відпочинок зі старшою дочкою, поділилася несподіваними темами у новому випуску "Дорослих дівчат" разом із Єфросиніною. Артистки вирішили обговорити тему лайок та різких висловлювань.

«Ох, передчуваю коментарі… Але навряд чи після перегляду цього випуску залишиться хтось, хто сумнівається, що ми з Поляковою завжди можемо відповісти…

Науково доведено, що лайливе слівце підвищує рівень ендорфінів)) навіть якщо це брехня, не кажіть мені це:)» - заявила Єфросиніна також під уривком з випуску.

У мережі відреагували на висловлювання артисток:

«Ну не знаю, Полякова для мене однаково ніяка. Все життя в кокошнику скакала, а щойно стало не в тренді – швидко перевзулась. Поверне мене від її лицемірства, все життя просувала російські наративи та пісні, а тут гоп – моральний авторитет та найкраща подружка; Коли Зубарєв у тик-току лається-це прикольно і для нього навіть гармонійно. Коли дівчинки-це вульгарно і неприємно;

І вже забули виступ полякової на весіллі; Вже подивилася випуск і залаяла; Облаяли матір – подумайте, куди спрямовані ваші слова».

Раніше Полякова опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких вона відображена на пляжі в купальнику. На знімках артистка демонструє різні пози, позуючи перед камерою. Раніше в Instagram Stories Полякова поділилася інформацією про те, що її старшу доньку Марію, з якою вона відпочиває на Занзібарі, було госпіталізовано.

«Хоч би що там було! Щоб не плакати, я сміюся! А ви так теж робите? – ділиться Полякова.

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