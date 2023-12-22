Популярная украинская певица Оля Полякова вместе с Ефросининой подняли конфликтную тему и получили много комментариев в ответ.

Певица Оля Полякова, которая ранее отправилась на отдых со старшей дочерью, поделилась неожиданными темами в новом выпуске "Взрослых девочек" вместе с Ефросининой. Артистки решили обсудить тему ругательств и резких высказываний.

«Ох, предчувствую комментарии… Но вряд ли после просмотра этого выпуска останется кто-то, кто еще сомневается, что мы с Поляковой всегда можем ответить…

Научно доказано, что ругательное словцо повышает уровень эндорфинов)) даже если это ложь, не говорите мне это:)» - заявила Ефросинина также под отрывком из выпуска.

В сети отреагировали на высказывания артисток:

«Ну не знаю, Полякова для меня все равно никакая. Всю жизнь в кокошнике скакала, а как только стало не в тренде – быстро переобулась. Вернет меня от ее лицемерия, всю жизнь продвигала русские нарративы и песни, а тут гоп – моральный авторитет и лучшая подружка; Когда Зубарев в тик-токе ругается- это прикольно и для него даже гармонично. Когда девочки- это вульгарно и неприятно;

И уже забыли выступление поляковой на свадьбе; Уже посмотрела выпуск и заругала; Обругали мать – подумайте, куда направлены ваши слова».

Ранее Полякова опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она запечатлена на пляже в купальнике. На снимках артистка демонстрирует различные позы, позируя перед камерой. Ранее в Instagram Stories Полякова поделилась информацией о том, что ее старшая дочь Мария, с которой она отдыхает на Занзибаре, была госпитализирована.

«Что бы там ни было! Чтоб не плакать я смеюсь! А вы так тоже делаете?» - делится Полякова.

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