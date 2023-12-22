Гумористи з популярного українського шоу "Дизель шоу" опинилися в центрі скандалу після того, як випустили провокаційний номер, присвячений темі окупації. У відео були зображені українці в умовах окупації та російські військові у досить непристойному світлі.

У ході комедійної вистави гумористи представили українців, які святкують свята на окупованих територіях, уникаючи пропаганди та наголошуючи на своїй свободі. Проте такий підхід викликав обурення у суспільстві, оскільки жарти на тему життя людей в окупації багатьом видалися вкрай образливими.

Користувачі соціальних мереж швидко відреагували на відео, висловлюючи своє невдоволення. Багато українців наголосили, що такі гумористичні витівки є недоречними, особливо для тих, хто пережив жахи окупації.

Деякі також висловили побоювання, що зображення окупантів у такому ключі може створити неправдиве враження про характер російських військових, які беруть участь у військових діях на сході України. Бо через дії окупантів і так постраждали чимало людей.

"Пробили чергове дно, почали знімати людей в окупації. Мені треба кілька днів, щоб отямитися від страшних снів; це жахливо, і ці жарти теж" - писали з обуренням у мережі.

Останні новини України:

З'їдається за секунду – Дзідзьо поділився рецептом улюбленого салату.

Без зайвого цукру – Ольга Сумська підказала, що додати до випічки для ідеального смаку.

Також нагадаємо, щоЕктор Хіменес-Браво дав цікаву ідею для сніданку.