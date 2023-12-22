Юмористы из популярного украинского шоу "Дизель шоу" оказались в центре скандала после того, как выпустили провокационный номер, посвященный теме оккупации. В видео были изображены украинцы в условиях оккупации и российские военные в довольно непристойном свете.

В ходе комедийного представления юмористы представили украинцев, празднующих праздники на оккупированных территориях, избегая пропаганды и подчеркивая свою свободу. Тем не менее, такой подход вызвал негодование в обществе, поскольку шутки на тему жизни людей в оккупации многим показались крайне оскорбительными.

Пользователи социальных сетей быстро отреагировали на видео, выражая свое недовольство. Многие украинцы подчеркнули, что такие юмористические выходки неуместны, особенно для тех, кто пережил ужасы оккупации.

Некоторые также высказали опасения, что изображение оккупантов в таком ключе может создать ложное впечатление о характере российских военных, участвующих в военных действиях на востоке Украины. Поскольку из-за действий оккупантов и так пострадало немало людей.

"Пробили очередное дно, начали снимать о людях в оккупации. Мне надо несколько дней, чтоб очнуться от страшных снов; это ужасно и эти шутки тоже" - писали с негодованием в сети.

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