Известный ресторатор и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился идеей вкусного и небанального завтрака.

Эктор Хименес-Браво признался, что обожает авокадо, пишет Politeka.net.

«Кстати, я обожаю авокадо. А вы как относитесь к этому фрукту?», – поинтересовался судья «Мастер Шеф» у своих подписчиков.

Также Эктор Хименес-Браво рассказал, что приготовил себе на завтрак – это тосты с гуакамоле и лососем.

Гуакамоле - традиционное блюдо мексиканской кухни, соус (сальса) на основе спелого авокадо, сока лайма и соли.

Также может содержать помидоры, лук, паприку, чеснок, кориандр, приправы.

Напомним, что ранее Хименес-Браво уже рассказывал, как приготовить классическое гуакамоле.

Так, для этого понадобятся авокадо (мягкое и спелое) – 1 шт., помидоры – 2 шт., репчатый лук – 1 шт., перец чили – 1 шт., кинза – пучок, сок лимона/лайма – 2 ст.л. , а также соль и перец по вкусу.

По словам судьи "Мастер Шеф", сначала необходимо помидоры очистить от кожуры и порезать мелкими кубиками. Авокадо отделяем от косточки, мякоть перекладываем в миску и сразу поливаем соком лимона. Разминаем авокадо вилкой и добавляем в него помидоры.

Лук необходимо нарезать на мелкий кубик, кинзу измельчаем и добавляем к смеси, солим и перчим блюдо.

Следующий шаг – удаляем семена из чили и мелко нарезаем перец. Понемногу добавляем его в смесь, пробуя блюдо по вкусу и проверяя уровень остроты.

Эктор Хименес-Браво также отметил, что по желанию можно измельчить гукамоле в блендере. Это придаст блюду более кремовую текстуру.

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