Звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко знает этот рецепт Печеный картофель с курицей и ананасами от мамы, пишет Politeka.net.
Актриса «Дизель Шоу» рассказывала, что когда у нее появилась духовка, она тут же попросила у мамы совет, что приготовить.
«Так вот, сейчас моим фирменным блюдом являет Печеный картофель с кусочками курочки и ананаса», - рассказывала Виктория Булитко.
Готовится Печеный картофель с курицей и ананасами достаточно быстро и не требует больших усилий.
Сначала актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко кладет на противень фольгу и смазывает ее подсолнечным маслом. Затем для приготовления Печеный картофель с курицей и ананасами необходимо нарезать кольцами лук.
Следующий шаг – сверху кладем картофель, порезанный кусочками, а также кусочки курицы и ананас. Его также необходимо порезать кусочками.
Солим и перчим Печеный картофель с курицей и ананасами по рецепту звезды «Дизель Шоу» Виктории Булитко. Заливаем стаканом воды.
Ставим деко в духовку с температурой 180 градусов. Время запекания Печеный картофель с курицей и ананасами – 35 минут. Однако время зависит от духовки.
«Майонез и тертый сыр – в конце запекания. Но, кто любит поджаристую корочку – то сразу в блюдо», - своетует актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко.
По словам Булитко, Печеный картофель с курицей и ананасами получается очень вкусным и сытным.
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