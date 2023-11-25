Актриса театра и кино, звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко раскрыла семейной рецепт приготовления вкусной курицы с печеным картофелем.

Звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко знает этот рецепт Печеный картофель с курицей и ананасами от мамы, пишет Politeka.net.

Актриса «Дизель Шоу» рассказывала, что когда у нее появилась духовка, она тут же попросила у мамы совет, что приготовить.

«Так вот, сейчас моим фирменным блюдом являет Печеный картофель с кусочками курочки и ананаса», - рассказывала Виктория Булитко.

Готовится Печеный картофель с курицей и ананасами достаточно быстро и не требует больших усилий.

Сначала актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко кладет на противень фольгу и смазывает ее подсолнечным маслом. Затем для приготовления Печеный картофель с курицей и ананасами необходимо нарезать кольцами лук.

Следующий шаг – сверху кладем картофель, порезанный кусочками, а также кусочки курицы и ананас. Его также необходимо порезать кусочками.

Солим и перчим Печеный картофель с курицей и ананасами по рецепту звезды «Дизель Шоу» Виктории Булитко. Заливаем стаканом воды.

Ставим деко в духовку с температурой 180 градусов. Время запекания Печеный картофель с курицей и ананасами – 35 минут. Однако время зависит от духовки.

«Майонез и тертый сыр – в конце запекания. Но, кто любит поджаристую корочку – то сразу в блюдо», - своетует актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко.

По словам Булитко, Печеный картофель с курицей и ананасами получается очень вкусным и сытным.

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