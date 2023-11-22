Український співак Дзідзьо розповів рецепт свого улюбленого салату і запропонував українцям теж його приготувати.

Дзідзьо (Михайло Хома), якому днями виповнилося 40 років, розкрив рецепт свого улюбленого салату.

Як виявилося, Дзідзьо обожнює салат з помідорів.

«Жовтий, бичаче серце і візьміть чорний. І рожевий туда! Грубими кусками наріжте, дайте олії, солі – пластівцями, пошукайте. Вона є, пластівцями сіль. Гарно поперчіть», - розповів Дзідзьо про свій улюблений салат.

Далі, каже Дзідзьо, для цього салату необхідно взяти «нестандартний оцет».

«В магазинах. Пробуйте десь по колегах, питайтеся і не стидайтеся, що це за оцет. І добавляйте. І я люблю з кінзою. Оце мій салат», - розповів Дзідзьо.

Зазначимо, оцет може бути різних видів: яблучний, бальзамічний, спиртовий, сироватковий, виноградний, солодовий тощо.

Натуральний оцет добувається з натуральної сировини та оцтових бактерій шляхом природного зброджування. Синтетичний оцет виготовляють шляхом розведення синтетичної оцтової есенції водою і він буває лише столовим.

Зазначимо, що вибір оцту залежить від уподобань і потреб людини. Якщо ви на контролі рівня цукру в крові і аідтримуєте травлення, краще зробити вибір на користь яблучного оцту. Для отримання більшої кількості антиоксидантів та підтримки нормального рівня холестерину підійде винний оцет.

Замість оцту можна використати сік лимона - це універсальна заправка особливо у поєднанні з оливковою олією.

Також добре використовувати соус бальзамік, який має яскраво виражений смак.

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