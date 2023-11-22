Украинский певец Дзидзе рассказал рецепт своего любимого салата и предложил украинцам тоже его приготовить.

Дзидзьо (Михаил Хома), которому на днях исполнилось 40 лет, раскрыл рецепт своего любимого салата.

Как оказалось, Дзидзьо обожает салат из помидоров.

«Желтый, бычье сердце и возьмите черный. И розоватый туда! Грубыми кусками нарежьте, дайте масла, соли – хлопьями, поиска. Она есть, хлопьями соль. Хорошо поперчите», - рассказал Дзидзьо о своем любимом салате.

Далее, говорит Дидзьо, для этого салата необходимо взять "нестандартный уксу".

«В магазинах. Пробуйте где-то по коллегам, спрашивайте и не стесняйтесь, что это за уксус. И добавляйте. И я люблю с кинзой. Вот мой салат», - рассказал Дидзе.

Отметим, уксус может быть разных видов: яблочный, бальзамический, спиртовой, сывороточный, виноградный, солодовый и т.д.

Натуральный уксус добывается из натурального сырья и уксусных бактерий путем естественного сбраживания. Синтетический уксус производят путем разведения синтетической уксусной эссенции водой и бывает только столовым.

Отметим, что выбор уксуса зависит от предпочтений и потребностей человека. Если вы на контроле уровня сахара в крови и поддерживаете пищеварение, лучше сделать выбор в пользу яблочного уксуса. Для получения большего количества антиоксидантов и поддержания нормального уровня холестерина подойдет виннный уксус.

Вместо уксуса можно использовать сок лимона – это универсальная заправка особенно в сочетании с оливковым маслом.

Также хорошо использовать соус бальзамик, обладающий ярко выраженным вкусом.

Последние новости Украины:

Звезда "Дизель шоу" дала бомбезный рецепт вкусной курочки.

Моментальный эффект – как Оля Полякова омолаживает лицо.

Без лишнего сахара – Ольга Сумская подсказала, что добавить в выпечку.