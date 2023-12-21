Потап звернувся до українців після виїзду з країни та розповів, чим тепер займається.

Олексій Потапенко (Потап) вирішив розповісти про свою роботу за кордоном, куди вкотре відлетів із країни. За цей вчинок артиста продовжують критикувати та засуджувати багато українців, адже Потап, на їхню думку, просто втік з України подалі від війни.

«PKO студії у Мадриді – справжня Мекка для музикантів! Тут у безодні звукозапису зароджуються шедеври. Звукові студії, готель – все під одним дахом. Ми мали величезну честь провести наш work camp разом з одним з найкрутіших музичних колективів та продюсерів Колумбії. А це лише початок! Наступного року ми продовжимо нашу роботу в самій Колумбії», - заявив Потап, додавши, що не забуває будувати плани і в рідній країні.

У мережі ж не оцінили слова Потапа, який знову залишив країну:

«Прикольно, що Потап виїхати може, щоб тречок бахнути, а моряки не можуть годувати сім'ю; Щоправда, він може виїхати, а моряки немає; Не цікавий зовсім, Україні такі півні не потрібні; Цікавий факт: щоб ти не записав, все одно вийде провал; Коментарі "чому не на фронті" через 3 2 1; Успіхів! Шкода, що без Настеньки; Чого втік?; Найкраще б в Україні заробляв».

До цього Потап намагався підігріти інтерес до пісні своєї дружини Насті Каменських і з'явився у перуці з довгим волоссям. Зірка опублікувала відео у своєму ТікТок, приголомшивши українців своїм зовнішнім виглядом.

"У небі NK", - написав лаконічно Потап. Українці почали активно коментувати публікацію зірки, поділяючись своєю думкою та висміюючи неоднозначну поведінку артиста.

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