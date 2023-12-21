Потап обратился к украинцам после выезда из страны и рассказал, чем теперь занимается.

Алексей Потапенко (Потап) решил рассказать о своей работе за границей, куда в очередной раз улетел из страны. За этот поступок артиста продолжают критиковать и осуждать многие украинцы, ведь Потап, по их мнению, просто сбежал из Украины подальше от войны.

«PKO студии в Мадриде – настоящая Мекка для музыкантов! Здесь в пучине звукозаписи зарождаются шедевры. Звуковые студии, отель – все под одной крышей. Мы имели огромную честь провести наш work camp вместе с одним из самых крутых музыкальных коллективов и продюсеров Колумбии. А это только начало! В следующем году мы продолжим нашу работу в самой Колумбии» - заявил Потап, добавив, что не забывает строить планы и в родной стране.

В сети же не оценили слова Потапа, вновь покинувшего страну:

«Прикольно, что Потап уехать может, чтобы тречек бахнуть, а моряки не могут, чтобы кормить семью; Ну правда, он может выехать, а моряки нет; Не интересен совсем, Украине такие петухи не надо; Интересный факт: чтоб ты ни записал, все равно получится провал; Комментарии "почему не на фронте" через 3 2 1; Удачи! Жаль, что без Настеньки; Чего сбежал?; Лучше бы в Украине зарабатывал».

До этого Потап питылся подогреть интерес к песне своей жены Насти Каменских и появился в парике с длинными волосами. Звезда опубликовал видео в своем ТикТок, огорошив украинцев своим внешним видом.

"В небе NK", - написал лаконично Потап. Украинцы начали активно комментировать публикацию звезды, делясь своим мнением и высмеивая неоднозначное поведение артиста.

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