Гуманітарна організація ACTED з Франції продовжує виділяти грошову допомогу українцям, призначаючи одному громадянину суму виплат у розмірі 6 600 гривень. Проте не всі мешканці України мають можливість претендувати на отримання цієї грошової допомоги.
Розмір гуманітарної грошової допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена сім'ї і буде виплачений одним платежем на тримісячний період.
У програму для отримання грошової допомоги можуть зареєструватися мешканці територіальних громад, де реалізується програма гуманітарної допомоги від ACTED, і які належать до категорій вразливості, таких як самотні матері або батьки, які виховують дітей самостійно; люди похилого віку від 60 років і старше; сім'ї, де є особи з інвалідністю та малорухливі люди, які потребують догляду; багатодітні родини та родини з дітьми до одного року; родини з вагітними та годуючими жінками; родини, чиє житло було повністю або частково пошкоджене через воєнні дії.
Також учасниками програми на отримання грошової допомоги можуть стати жителі областей:
- Донецька область, Краматорський район, зокрема мешканці громад Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська, які мають пошкодження житла внаслідок воєнних дій.
- Запорізька область, Запорізький район, громада Новоолександрівська (Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).
- Миколаївська область, Миколаївський район, громади Куцурубська, Очаківська.
- Сумська область, Охтирський район, громади Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська.
- Харківська область, Ізюмський район, громада Балаклійська (Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська громада.
- Харківська область, Куп'янський район, громади Великобурлуцька та Вільхуватська.
Ті, хто бажає отримати грошову допомогу, повинні зателефонувати за номером 063 453 5710 у робочий час з 9:00 до 16:00 в робочі дні. Для реєстрації необхідно мати при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, банківські реквізити для отримання грошової допомоги на картку, а також акт або фото пошкоджень житла, якщо такі є.
Останні новини України:
Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.
Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.
Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.