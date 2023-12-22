Однак не всі мешканці України можуть претендувати на отримання цієї грошової допомоги.

Гуманітарна організація ACTED з Франції продовжує виділяти грошову допомогу українцям, призначаючи одному громадянину суму виплат у розмірі 6 600 гривень. Проте не всі мешканці України мають можливість претендувати на отримання цієї грошової допомоги.

Розмір гуманітарної грошової допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена сім'ї і буде виплачений одним платежем на тримісячний період.

У програму для отримання грошової допомоги можуть зареєструватися мешканці територіальних громад, де реалізується програма гуманітарної допомоги від ACTED, і які належать до категорій вразливості, таких як самотні матері або батьки, які виховують дітей самостійно; люди похилого віку від 60 років і старше; сім'ї, де є особи з інвалідністю та малорухливі люди, які потребують догляду; багатодітні родини та родини з дітьми до одного року; родини з вагітними та годуючими жінками; родини, чиє житло було повністю або частково пошкоджене через воєнні дії.

Також учасниками програми на отримання грошової допомоги можуть стати жителі областей:

Донецька область, Краматорський район, зокрема мешканці громад Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська, які мають пошкодження житла внаслідок воєнних дій.

Запорізька область, Запорізький район, громада Новоолександрівська (Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).

Миколаївська область, Миколаївський район, громади Куцурубська, Очаківська.

Сумська область, Охтирський район, громади Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська.

Харківська область, Ізюмський район, громада Балаклійська (Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська громада.

Харківська область, Куп'янський район, громади Великобурлуцька та Вільхуватська.

Ті, хто бажає отримати грошову допомогу, повинні зателефонувати за номером 063 453 5710 у робочий час з 9:00 до 16:00 в робочі дні. Для реєстрації необхідно мати при собі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, банківські реквізити для отримання грошової допомоги на картку, а також акт або фото пошкоджень житла, якщо такі є.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.