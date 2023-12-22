Однако не все жители Украины могут претендовать на получение этой денежной помощи.

Гуманитарная организация ACTED из Франции продолжает выделять денежную помощь украинцам, назначая одному гражданину сумму выплат в размере 6 600 гривен. Однако не все жители Украины могут претендовать на получение этой денежной помощи.

Размер гуманитарной денежной помощи составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи и будет выплачен одним платежом на трехмесячный период.

В программу для получения денежной помощи могут зарегистрироваться жители территориальных общин, где реализуется программа гуманитарной помощи от ACTED, и относящиеся к категориям уязвимости, таких как одинокие матери или родители, воспитывающие детей самостоятельно; пожилые люди от 60 лет и старше; семьи, где есть лица с инвалидностью и малоподвижные люди, нуждающиеся в уходе; многодетные семьи и семьи с детьми до одного года; семьи с беременными и кормящими женщинами; семьи, чье жилье было полностью или частично повреждено из-за военных действий.

Также участниками программы на получение денежной помощи могут стать жители областей:

Донецкая область, Краматорский район, в том числе жители общин Дружковская, Лиманская, Николаевская и Святогорская, которые имеют повреждения жилья в результате военных действий.

Запорожская область, Запорожский район, община Новоалександровская (Радуга, Запорожец, Речное, Юльевка).

Николаевская область, Николаевский район, общины Куцурубская, Очаковская.

Сумская область, Ахтырский район, общины Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская.

Харьковская область, Изюмский район, община Балаклейская (Асеевка, Гусаровка, Лозовенька, Чеполь, Шевеловка), Изюмская община.

Харьковская область, Купянский район, общины Великобурлукская и Ольхуватская.

Желающие получить денежную помощь должны позвонить по телефону 063 453 5710 в рабочее время с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, банковские реквизиты для получения денежной помощи на карту, а также акт или фото повреждений жилья, если таковые имеются.

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