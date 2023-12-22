Гуманитарная организация ACTED из Франции продолжает выделять денежную помощь украинцам, назначая одному гражданину сумму выплат в размере 6 600 гривен. Однако не все жители Украины могут претендовать на получение этой денежной помощи.
Размер гуманитарной денежной помощи составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи и будет выплачен одним платежом на трехмесячный период.
В программу для получения денежной помощи могут зарегистрироваться жители территориальных общин, где реализуется программа гуманитарной помощи от ACTED, и относящиеся к категориям уязвимости, таких как одинокие матери или родители, воспитывающие детей самостоятельно; пожилые люди от 60 лет и старше; семьи, где есть лица с инвалидностью и малоподвижные люди, нуждающиеся в уходе; многодетные семьи и семьи с детьми до одного года; семьи с беременными и кормящими женщинами; семьи, чье жилье было полностью или частично повреждено из-за военных действий.
Также участниками программы на получение денежной помощи могут стать жители областей:
- Донецкая область, Краматорский район, в том числе жители общин Дружковская, Лиманская, Николаевская и Святогорская, которые имеют повреждения жилья в результате военных действий.
- Запорожская область, Запорожский район, община Новоалександровская (Радуга, Запорожец, Речное, Юльевка).
- Николаевская область, Николаевский район, общины Куцурубская, Очаковская.
- Сумская область, Ахтырский район, общины Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская.
- Харьковская область, Изюмский район, община Балаклейская (Асеевка, Гусаровка, Лозовенька, Чеполь, Шевеловка), Изюмская община.
- Харьковская область, Купянский район, общины Великобурлукская и Ольхуватская.
Желающие получить денежную помощь должны позвонить по телефону 063 453 5710 в рабочее время с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, банковские реквизиты для получения денежной помощи на карту, а также акт или фото повреждений жилья, если таковые имеются.
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