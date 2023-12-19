Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук поділилася з українцями проблемами. Про це зірка розповіла у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Всі мами розуміють. Бути мамою найважча професія і найцінніша, але водночас треба бути корисною для всіх дітей і не забувати про себе. Знаю точно, зранку я у лікарні у Гліба новорічне свято і в мене робота як усе встигнути”, - написала Ганна Саліванчук.

Вже на другому сторисі зірка показала свого сина. Зірка поділилася, що йому роблять потрібні маніпуляції, щоб з'ясувати проблему.

"Робимо УЗД легень. Бо свистить. Мій козак, мій воїн, за два місяці були вітрянка, скарлатина, трахеїд... Сьогодні... Я впевнена, що після цих усіх хвороб він взагалі не хворітиме», - розповіла Ганна на новому сторісі.

Варто зазначити, Ганна Саліванчук – успішна українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє дітей – старший Гліб та молодший Микита, який народився у 2020 році. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення всіляко висвітлює те, що відбувається у своєму Інстаграм, незважаючи на політику соціальної мережі.

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