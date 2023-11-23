Анна Саливанчук выразила надежду на скорейшее выздоровление Никиты и сообщила, что очень переживает.

Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук выразила беспокойство из-за заболевания своего трехлетнего сына Никиты. В своих Instagram Stories она поделилась тем, что провела бессонную ночь, так как у малыша была высокая температура 39,6, а также боли в животе и горле. Актриса утром отвела сына к врачу и сама также посетила медицинское учреждение.

Согласно словам Саливанчук, ее сын испытывает боль почти со всеми симптомами скарлатины. В случае, если температура у мальчика не снизится, его могут госпитализировать. Актриса поделилась общими признаками скарлатины, такими как тошнота, рвота, увеличение миндалин, покраснение горла, малиновый цвет языка с выпуклыми сосочками, высокая температура и сыпь.

Она выразила надежду на скорейшее выздоровление Никиты и сообщила, что ей также рекомендовано принимать антибиотики. Артистка подчеркнула, что у нее отсутствует высокая температура, но ее миндалины сильно воспалены.

"Страшнее всего, если температура не будет сбиваться, то нас госпитализируют, и не в нашу больницу, а только в инфекционное отделение" - добавила Саливанчук. Как оказалось после, ночью им пришлось отправиться в больницу, усиливая лечение.

Стоит отметить, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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