В этот раз на своей странице в Instagram жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук почтила память Народного артиста Украины, выдающегося театрального режиссера Виталия Малахова.

"И уже прошло 2 года, как вы не с нами 🙏🏻 Вы были для меня как второй отец!!!!!🥲🥲🥲 Виталий Ефимович Малахов, как мне вас не хватает, как нам всем Вас не хватает🙏🏻Спасибо вам за все", - пишет Анна Саливанчук.

Саливанчук призналась, что именно Малахов когда-то в нее поверил, дал шанс, научил доверять себе, не бояться сцены, и с ним она сыграла более 18 главных ролей.

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"Таких, как вы не бывает. Я не видела людей, которые хотят учиться каждый день, не смотря на свои 67 лет, Вы в курсе всех современных гаджетов. Вы знаете больше чем молодежь, по ночам не спали, а все узнавали что-то новенькое и приносили это нам, своим актерам, своим детям", - вспоминает Анна Саливанчук.

Актриса опубликовала трогательное видео, в котором собрала фотографии из разных этапов творчества Виталия Малахова.

"Спасибо вам за все!!!! Вы не обычный, талантливый, а Ваше чувство юмора… рассмешить всегда могли кого-либо! А подход к жизни – это что-то! 15 лет назад Вы сказали мне фразу, после которой я полюбила Вас на всю жизнь🙏🏻Я была уверена, что Вы еще будете жить долго! Люблю Вас безмерно. Благодарна за все❤️ В сердце навсегда", — добавила Анна Саливанчук.

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