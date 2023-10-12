Актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, Анна Саливанчук поделилась в социальной сети Инстаграм не только подборкой смелых фото, но и ценными советами. По словам Саливанчук, сейчас у многих украинцев есть разные проблемы, это влияет на уровень жизни в целом и поэтому важно понимать, как держать эмоциональное состояние в форме.

«В последнее время у кого не спрошу у всех кучу проблем. И не просто вирус и ветрянка, а все гораздо глобальнее – онко, забирают квартиру несправедливо, сгорел дом, рак крови, больные дети, облысение из-за стрессов и еще кучу всего- и это только те люди, которые окружали меня за последнюю неделю» - заявила Саливанчук.

Она подметила, сейчас у всех разбиты сердца, но мы все держимся из последних сил. И токсичные люди, которые пользуются плохим состоянием друга, только усугубляют положения, с такими надо сразу прощаться, считает Саливанчук.

«Перестаньте критиковать себя – у каждого своя роль в жизни, не мешайте себе играть свою.

Отгоняйте страхи и сомнения. Будьте добры к своему собственному мышлению — не осуждайте себя за негативные мысли. Хвалите себя. Полюбите свои недостатки так же, как и преимущества.

Ухаживайте за своим телом — следите за тем, что вы едите и пьете. Не бойтесь просить помощи и не отказывайтесь, если вам ее предлагают. Фокусируйтесь на своих сильных качествах и преимуществах – развивайте их. Никогда не сомневайтесь», - написала Саливанчук полезные советы для поклонников в сети.

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