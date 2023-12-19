Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук поделилась с украинцами проблемами. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Все мамы понимают. Быть мамой самая тяжелая профессия и самая ценная, но одновременно нужно быть полезной всем детям и не забывать о себе. Знаю точно, с утра я в больнице у Глеба новогодний праздник и у меня работа как все успеть", - написала Анна Саливанчук.

Уже на втором сторис звезда показала своего сына. Звезда поделилась, что ему делают необходимые манипуляции, чтобы выяснить проблему.

"Делаем УЗИ легких. Ибо свистит. Мой козак, мой воин, за два месяца были ветрянка, скарлатина, трахеид... Сегодня... Я уверена, что после этих всех болезней он вообще не будет болеть", - рассказала Анна на новом сторис.

Стоит отметить, Анна Саливанчук - успешная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У пары есть двое детей - старший Глеб и младшый Никита, который родился в 2020 году. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения всячески освещает происходящее в своем Инстаграм несмотря на политику социальной сети.

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