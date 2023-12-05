Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук решила показать руки сына, которые пострадали. Об это звезда поделилась в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"Я в шоке, но это нормально после скарлатины. Нужно мазать кремом или бепантеном", - написала Анна, демонстрируя руки сына, на пальцах которого облезла кожа.

"Доброе утро, слушайте, на улице минус семь, но нет ветра, поэтому не очень чувствительно. На самом деле прекрасная погода, я гуляю пешком, ибо я по сей день без машины. Дети в садике и школе, у меня очень интересный сегодня день. Очень много всего. Кстати, сейчас покажу, что произошло с руками Никиты после скарлатины. Тупо полностью слезает кожа. Просто слазит как шкурка с банана. Это ужас, такие дает осложнения скарлатина", - рассказала Анна в публикации.

После этого Саливанчук продемонстрировала пальцы, на которых не было слоя кожи. Все они пострадали после болезни.

Стоит отметить, Анна Саливанчук - успешная украинская актриса. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. У пары есть двое детей - старший сын Глеб и младший - Никита, который родился в 2020 году. Как признавалась актриса, он очень плохо реагирует на воздушную тревогу и плачет из-за войны в Украине.

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